ملك البحرين: ملتزمون في مواقفنا الراسخة مع السعودية والإمارات ومصر

أكد العاهل ​البحرين​ي الملك حمد بن عيسى آل خليفة التزام المملكة بمواقفها الراسخة مع "الأشقاء في ​السعودية​ و​الإمارات​ ومصر"، المتمثلة في اتخاذ كل الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن "على رأس هذه المواقف الراسخة أن تقوم قطر بوقف دعم و​تمويل الإرهاب​، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة".

وتقدم الملك بالشكر والتقدير إلى "الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، على دعمهم المستمر لجهود التنمية بالبحرين، وهو ما يجسد عمق الروابط الأخوية التاريخية المستندة على وحدة الصف والمصير المشترك".

وأشار إلى أن التزام نظام ​الدوحة​ باتفاقي ​الرياض​ 2013 و2014، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة، هو السبيل الوحيد لحل أزمتها، وإلا "فهي مستمرة في تماديها وعدوانها على دولنا وشعوبنا، وهو ما نرفضه جميعا كدول تسعى لإحلال ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة و​العالم​".

يأتي ذلك بعد أيام مما نشرته وكالة الأنباء القطرية بشأن تلقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتبادل التهاني بحلول ​شهر رمضان​.