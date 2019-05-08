صالحي: إيران يمكنها إعادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة بغضون 4 أيام

أكّد رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ ​علي أكبر صالحي​، أنّ "​إيران​ يمكنها أن تعيد تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، في غضون أربعة أيام فقط".

ولفت خلال حديث له، على هامش اجتماع المجلس الوزاري أمام مجموعة من الصحافيين، إلى أنّ "قضية الخروج من ​الاتفاق النووي​ ليست مطروحة بالنسبة لإيران"، مؤكّدًا أنّ "إيران ستتّخذ القرارات اللازمة في إطار الاتفاق ووفقًا للظروف". وأوضح أنّ "بعد خروج ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الاتفاق النووي، أرادوا الإيقاع بنا في الفخّ، وان يجعلونا نلعب في ملعبهم وأن يقوموا بإدارة مواقفنا، إلّا أنّ سلوكهم المنافق قد أصبح بلا تأثير في ظلّ الإجراء الّذي اتّخذته ​ايران​ والصبر الاستراتيجي الّذي انتهجته".

وشدّد صالحي على أنّ "إيران تمكّنت من إبراز مظلوميّتها وظالميّة أميركا لدى الرأي العام العالمي، وانّ تثبت نفاق ​الحكومة الأميركية​". ونوّه إلى "إعلان إيران عدم الالتزام بسقف امتلاك 300 كغم من اليورانيوم المخصب ونسبة التخصيب 3.67 بالمئة وسقف 130 كغم للماء الثقيل لفترة 60 يومًا، وفي حال استمرار عدم التزام الجهات الاخرى بتعهدتها فان ايران ستتخذ خطوات لاحقة اخرى".