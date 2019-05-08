سيناتور روسي: قرار ايران حول الاتفاق النووي قابل للتفهم

أكّد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتحادي الروسي السيناتور قسطنطين كساتشف أن "قرار ايران القائم على تعليق بعض التزاماتها في الاتفاق النووي يمكن تفهمه ويعد رد فعل على قرار اميركا في العام الماضي"، مشيرًا إلى أن "اطلاع سفراء المانيا وبريطانيا والصين وروسيا حول تعليق تنفيذ بعض التزاماتها الخاصة في اطار الاتفاق النووي لايعني رفضها للاتفاق بل يعد اسلوبًا دبلوماسيًا في الافعال وردودها".
واعتبر كساتشف أن "تفهم القرار الايراني لايعد أمرًا صعبًا بل إنه دون الترحيب بقرار ايران الاخير، لأننا نرغب في الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران، وينبغي القول أن ايضاح هذا القرار يتسم بالسهولة للغاية. وآمل أن تبقى جميع الامور في الاطار الدبلوماسي فقط ولا نشهد الانسحاب الكامل لايران من الاتفاق".
ويعدّ قرار ايران بمثابة نتيجة لانسحاب اميركا من الاتفاق حيث أنه بعد مرور عام واحد على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 8 ايار جاء رد فعل ايران.
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