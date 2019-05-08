CNN: الولايات المتحدة تشتبه بنشر إيران صواريخ باليستية في مياه الخليج

ذكرت شبكة "CNN" الأميركية أن "​الولايات المتحدة​ تشتبه في أن ​إيران​ نشرت ​صواريخ​ باليستية قصيرة المدى على متن السفن الموجودة في مياه ​الخليج​"، مشيرة إلى أن "​واشنطن​ توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تلقيها معلومات استخباراتية ذات صلة مما دفع مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ​جون بولتون​ في 5 أيار إلى تهديد إيران بحاملة للطائرات".

وتزعم الولايات المتحدة علاوة على ذلك، أن لديها معلومات تفيد بأن "إيران تنوي ضرب ​القوات الأميركية​ المتمركزة في ​الشرق الأوسط​".

واستنادًا إلى كل ذلك، يدرس ​البنتاغون​ إمكانية إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، بما في ذلك أسلحة مخصصة للدفاع الجوي.

يذكر أن الولايات المتحدة شددت سياستها تجاه إيران، بسبب مزاعم في أنها تنتهك "الاتفاقية النووية" الموقعة عام 2015.

وفي هذا السياق، خرجت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الدولية مع إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر صادراتها النفطية، علاوة على اعتبار فيلق ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية.