كشف ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أن "41 شخصًا قتلوا أمس بينهم 13 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء قصف و​اشتباكات​ مع الفصائل العاملة في ​ريف اللاذقية​ الشمالي الشرقي في محوري كبانة وتلة أبو أسعد و28 آخرين في بسبب ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 41 شخصا بينهم 13 عنصرا من قوات النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.