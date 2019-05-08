الكرملين: من السابق لأوانه التحدث عن عقوبات على إيران في ما يتعلق بالاتفاق النووي

شدّدت الرئاسة الروسية "الكرملين" على أنّ "من السابق لأوانه التحدّث عن عقوبات على إيران في ما يتعلق بالاتفاق النووي"، لافتةً إلى "أنّنا الآن نرى عواقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي".
وبيّنت أنّ "تراجُع إيران في الاتفاق النووي نجم عن استفزاز أثارته قوى خارجية عليها".
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