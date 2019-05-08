الكرملين: من السابق لأوانه التحدث عن عقوبات على إيران في ما يتعلق بالاتفاق النووي

شدّدت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" على أنّ "من السابق لأوانه التحدّث عن عقوبات على ​إيران​ في ما يتعلق ب​الاتفاق النووي​"، لافتةً إلى "أنّنا الآن نرى عواقب انسحاب ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الاتفاق النووي".

وبيّنت أنّ "تراجُع إيران في الاتفاق النووي نجم عن استفزاز أثارته قوى خارجية عليها".