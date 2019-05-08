ظريف: واثق بأن موسكو ستنفذ كل التزاماتها الخاصة باتفاق إيران النووي

أكّد وزير الخارجية ال​إيران​ي محمد جواد ظريف،أثناء فعاليات في ​السفارة الإيرانية​ لدى موسكو،"أننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا. لكن الوقت حان لأن ينفذ ​المجتمع الدولي​ التزاماته"، مشيرًا إلى أنه "واثق بأن تتصدر ​الحكومة الروسية​ في هذا المجال".

وكانت ​السلطات الإيرانية​ قد أبلغت في وقت سابق سفراء كل من ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​الصين​ و​روسيا​ في ​طهران​ بقرارها حول "وقف تنفيذ جزء من التزاماتها " في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي. كما قال الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​، إنه يمنح مهلة 60 يومًا للدول الأوروبية لإجراء محادثات حول اتفاق إيران النووي.

ويذكر أن ​الولايات المتحدة​ أعلنت في 8 أيار 2018 انسحابها من ​الاتفاق النووي​ مع إيران واستئناف كل العقوبات المفروضة عليها بما فيها العقوبات تجاه الدول التي تتعاون مع طهران. وأعلنت ​واشنطن​ أنها تهدف إلى تخفيض تصدير ​النفط​ الإيراني إلى الصفر، داعية مشتريه للتخلي عن شراء النفط الإيراني.