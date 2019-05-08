ظريف: واثق بأن موسكو ستنفذ كل التزاماتها الخاصة باتفاق إيران النووي

أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،أثناء فعاليات في السفارة الإيرانية لدى موسكو،"أننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا. لكن الوقت حان لأن ينفذ المجتمع الدولي التزاماته"، مشيرًا إلى أنه "واثق بأن تتصدر الحكومة الروسية في هذا المجال".
وكانت السلطات الإيرانية قد أبلغت في وقت سابق سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا في طهران بقرارها حول "وقف تنفيذ جزء من التزاماتها " في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي. كما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يمنح مهلة 60 يومًا للدول الأوروبية لإجراء محادثات حول اتفاق إيران النووي.
ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في 8 أيار 2018 انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات المفروضة عليها بما فيها العقوبات تجاه الدول التي تتعاون مع طهران. وأعلنت واشنطن أنها تهدف إلى تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، داعية مشتريه للتخلي عن شراء النفط الإيراني.
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