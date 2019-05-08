احتراق سقف قرميدي لاحدى المستشفيات في جب جنين والاضرار مادية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية أخمدوا حريقا اندلع في المواد العازلة تحت سقف قرميدي لاحدى ​المستشفيات​ في ​جب جنين​ - ​البقاع​. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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