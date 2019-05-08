وزير المال: لم يتم صرف النظر عن المادة 61 من مشروع الموازنة التي تتعلق بالرواتب

أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح له قبيل جسلة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّه "لم يتمّ صرف النظر عن المادة 61 من مشروع ​قانون الموازنة​، التي لها علاقة بالرواتب".

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