أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​، "أنّنا نطبّق قرار مجلس الوزراء في ​المنصورية​"، لافتةً إلى أنّه "عندما يُغيّر مجلس الوزراء رأيه في قضية المنصورية، فلكلّ حادث حديث".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: نطبّق قرار الحكومة في المنصورية وعندما تغير رأيها فلكل حادث حديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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