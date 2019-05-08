قرر ​القضاة​ المجتمعون في قاعة ​محكمة التمييز​ في ​قصر العدل​ في ​بيروت​ الاستمرار بالاعتكاف والتوقف عن العمل إلى حين انتهاء ​الحكومة​ من درس مشروع ​الموازنة​ وترقب ما يتضمن من بنود تمس مكتسبات القضاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاة قرروا الاستمرار بالاعتكاف حتى انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.