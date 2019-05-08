شقير: الحكومة وافقت على طلب إخلاء المكاتب البريدية المستأجرة وغير المستخدمة

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ​محمد شقير​ في بيان، عن "موافقة ​مجلس الوزراء​ على اقتراح ​وزارة الاتصالات​ المتعلق بإخلاء مباني المكاتب البريدية والشقق المستأجرة من قبل وزارة الاتصالات - المديرية العام للبريد على كافة الاراضي اللبنانية".

وأوضح البيان أن "شقير كان قد شدد على ضرورة ايجاد حل جذري لهذه المكاتب التي لم تستخدم منذ سنوات لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الادارة ووقف هدر المال العام. ووضع هذا القرار في إطار سعيه لوقف هدر المال العام وزيادة انتاجية وزارة الاتصالات. كما أكد ان هذا السعي سيستمر ليطال أي ابواب هدر في وزارة الاتصالات.

ولفت الى أن "قرار مجلس الوزراء استند الى عدم حاجة المديرية العامة للبريد الى هذه المكاتب بعدما التزمت شركة ​ليبان بوست​ كل الخدمات البريدية، كما ان مشروع الهيكلية الجديد للمديرية لم يلحظ في ملاكها مكاتب بريدية تعمل باشرافها، فضلا عن أن إدارة الابحاث والتوجيه وافقت على عملية الاخلاء".