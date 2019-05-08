كلية الزراعة أعلنت مواعيد مباراة الدخول إلى السنة المنهجية الأولى

أعلنت كلية الزراعة في ​الجامعة اللبنانية​ بفرعيها الهندسة الزراعية والطب البيطري عن إجراء مباراة الدخول إلى ​السنة​ المنهجية الأولى للعام الجامعي 2019-2020 للشعبتين الإنكليزية والفرنسية، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء في 15 و 16 تموز 2019.

يبدأ التسجيل للاشتراك في مباراة الدخول الأربعاء في 15 أيار 2019 ويستمر حتى الأربعاء في 10 تموز 2019 ضمنًا، في مبنى كلية الزراعة في ​الدكوانة​ - قسم شؤون ​الطلاب​، خلال الدوام الرسمي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في المباراة:

صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسميًّا أو صورة عن وثيقة الترشيح لهذه الشهادة للعام 2018 – 2019، نسخة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد فردي مصدق، ثلاث صور شمسية مصدقة، رسم التسجيل للمباراة 35 الف ليرة لبنانية، طابع مالي عدد 1 من فئة (1000 ل.ل.).

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بإدارة الكلية على الأرقام التالية: 01 484 130، 01 484 131، 01 484 132، 01 496 764.