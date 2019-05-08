كلية الزراعة أعلنت مواعيد مباراة الدخول إلى السنة المنهجية الأولى

أعلنت كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية بفرعيها الهندسة الزراعية والطب البيطري عن إجراء مباراة الدخول إلى السنة المنهجية الأولى للعام الجامعي 2019-2020 للشعبتين الإنكليزية والفرنسية، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء في 15 و 16 تموز 2019.
يبدأ التسجيل للاشتراك في مباراة الدخول الأربعاء في 15 أيار 2019 ويستمر حتى الأربعاء في 10 تموز 2019 ضمنًا، في مبنى كلية الزراعة في الدكوانة - قسم شؤون الطلاب، خلال الدوام الرسمي.
المستندات المطلوبة للاشتراك في المباراة:
صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسميًّا أو صورة عن وثيقة الترشيح لهذه الشهادة للعام 2018 – 2019، نسخة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد فردي مصدق، ثلاث صور شمسية مصدقة، رسم التسجيل للمباراة 35 الف ليرة لبنانية، طابع مالي عدد 1 من فئة (1000 ل.ل.).
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بإدارة الكلية على الأرقام التالية: 01 484 130، 01 484 131، 01 484 132، 01 496 764.
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