سرحان عرض وسفير الصين تفعيل العلاقات قضائيا وحقوقيا

بحث وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ مع سفير الصين في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​، في حضور الملحق في القسم السياسي في السفارة شيو بي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها خصوصا على الصعيدين القضائي والحقوقي.

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