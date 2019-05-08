لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، إلى أنّ "خطوط التوتّر العالي ممدودة على 360 كلم وهي فوق جميع المناطق وليس فقط في المنصورية. خط المنصورية ممدود في كلّ لبنان وهو يوفّر هدرًا فنيًّا بنسبة 1 بالمئة، يترجم بـ20 مليون دولار".
وشدّدت في تصريح قبيل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، على "أنّنا ضدّ استعمال القوّة ضدّ المواطنين، ولكن أيضًا ضدّ استعمال القوّة على قوى الأمن، ويجب تهدئة الأجواء".
وأكّدت بستاني أنّ "لا خطر على حياة الناس في المنصورية، وقد تأكّدنا من ذلك وهي تقنية موجودة في أوروبا"، منوّهةً إلى أنّ "أختي وأخي من سكّان المنطقة أيضًا، فهل يمكن أن أتسبّب بأيّ ضرر يلحق بهما؟".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لا خطر على حياة الناس في المنصورية ونحن ضد استعمال القوة على المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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