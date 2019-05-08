بستاني: لا خطر على حياة الناس في المنصورية ونحن ضد استعمال القوة على المواطنين

لفتت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، إلى أنّ "خطوط التوتّر العالي ممدودة على 360 كلم وهي فوق جميع المناطق وليس فقط في ​المنصورية​. خط المنصورية ممدود في كلّ لبنان وهو يوفّر هدرًا فنيًّا بنسبة 1 بالمئة، يترجم بـ20 مليون دولار".

وشدّدت في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، على "أنّنا ضدّ استعمال القوّة ضدّ المواطنين، ولكن أيضًا ضدّ استعمال القوّة على ​قوى الأمن​، ويجب تهدئة الأجواء".

وأكّدت بستاني أنّ "لا خطر على حياة الناس في المنصورية، وقد تأكّدنا من ذلك وهي تقنية موجودة في ​أوروبا​"، منوّهةً إلى أنّ "أختي وأخي من سكّان المنطقة أيضًا، فهل يمكن أن أتسبّب بأيّ ضرر يلحق بهما؟".