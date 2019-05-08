بطيش عرض مع وزير الخارجية الهنغاري العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ وزير الخارجية والتجارة الخارجية في ​هنغاريا​ بيتر سزيجرتو يرافقه السفير الهنغاري في ​لبنان​ جيزا ميهاليي بحضور مدير عام الاقتصاد ​عليا عباس​ وبحث معه في العلاقات الثنائية بين لبنان وهنغاريا.

وتركز البحث حول الامور الاقتصادية والسياحية والثقافية وسبل تطويرها ، وامكان فتح خطوط جوية بين ​بيروت​ وبودابست تكون كمركز رئيسي لتسهيل النقل بين ​اوروبا​ والمنطقة، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة باقرب وقت لوضع خطة عمل مشتركة لتفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير البلغاري انه تم فتح خط ائتماني بقيمة 41 مليون يورو لتمويل المشاريع المشتركة بين رجال الاعمال اللبنانيين والهنغاريين .

من جهته تطرق بطيش الى التحديات الكبيرة التي تواجه ​الاقتصاد اللبناني​، متوقفا عند الاعباء التي شكلها ​النزوح السوري​ على الاقتصاد عموما متمنيا دعم لبنان في المحافل الاوروبية لتسهيل عودة ​النازحين​ الى بلادهم . ورحّب بالتعاون المثمر وتطوير العلاقات بين البلدين.