يازجي زار دير سيدة عربايا في بينو: كنيستنا بحاجة إلى كهنة ورهبان

قام بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، بزيارة راعوية إلى دير سيدة عربايا في بينو، برفقة المطران ​باسيليوس منصور​ والوفد المرافق، وكان في استقباله الوزير السابق ​يعقوب الصراف​، رئيس الدير الأب نيقوديموس مشرقي والأب نايف اسطفان وفاعليات.

ولفت خلال إقامته صلاة الشكر في كنيسة الدير، إلى أنّ "من المهمّ أن يكون هناك دير بإسم دير سيدة عربايا، ونسأل الرب أن يمدّ الأب نيقوديموس بالبركات وطول العمر، كي يعجّ هذا الدير بالروحية".

وتطرّق البطريرك يازحي إلى حياة الرهبانية الديرية، مشدّدًا على أنّ "العطاء أمر مهمّ، وأحلى عطاء هو أن يعطي الإنسان كلّ نفسه ويترك كلّ شيء من أجل حياته الرهبانية، وصلاتنا اليوم أن يكون هذا الدير واحة روحية وأن يُرسل الرب أشخاصًا إلى الحياة الرهبانية".

وركّز على أنّ "في كرسينا الانطاكي، لدينا نقص كبير في الإكليروس والرهبان، ولكن النقص في الرهبان أكثر من الكهنوت، وكنيستنا بحاجة إلى كهنة ورهبان، ونأمل أن تُزاد المشاتل الروحية بفضل جهود المطران منصور".

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وقَدّم للكنيسة إنجيلًا مقدّسًا، كما قدّم الصراف إنجيلًا مقدّسًا له وللمطران منصور، وقدّم الأب نيقوديموس مشرقي عصا رعائية للبطريرك يوحنا.

بعد ذلك، دشنّ يازجي قاعة في الدير، من ثمّ التقى المؤمنين في صالون الدير ملتمسين بركته.

وكان قد استقبل في مقرّ المطرانية في بينو، وفدًا من رعية رقاد السيدة - ​منيارة​، برئاسة كاهن الرعية الأب نقولا شلاح، كما حضر الأب نايف اسطفان كاهن رعية الحكر.