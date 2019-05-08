الرئيس عون تابع التطورات المتعلقة بردود الفعل على مشروع موازنة في ضوء لقاءاته

تابع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، التطورات المتعلّقة بردود الفعل على مشروع موازنة 2019، في ضوء اللقاءات الّتي عقدها خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، والّتي أدّت إلى وقف التحرّكات الإحتجاجية والإضراب في عدد من القطاعات، وعودة الحياة الطبيعيّة إلى المرافق الّتي شهدت اضرابات خلال الأيام الماضية.

كما تابع المناقشات الجارية في ​مجلس الوزراء​ حول بنود مشروع ​الموازنة​ والتعديلات الّتي تمّ إدخالها على بعضها.

في هذا الإطار، التقى الرئيس عون وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة ومداولات مجلس الوزراء.

ولفت أبو سليمان إلى "أنّه عرض على رئيس الجمهورية الخطة الّتي وضعها لمعالجة ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية لجهة تنظيمها وضبطها"، مبيّنًا أنّ "الرئيس عون قد شجّعني على المضي في هذا الاتجاه، على أن ترفع الخطة إلى مجلس الوزراء وفقًا للأصول". وبيّن أنّ "البحث مع الرئيس عون تناول أيضًا ​الوضع الاقتصادي​ ومشروع موازنة 2019".

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واستقبل الرئيس عون النائبة ​بهية الحريري​ ورئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​، وعرض معهما للأوضاع في ​مدينة صيدا​ وجوارها، والحاجات الإنمائيّة والحياتيّة.

وخلال اللقاء، شكر السعودي، عون على منحه وسامًا لبنانيًّا رفيعًا تقديرًا لدوره وللإنجازات الّتي حقّقها في صيدا، والّذي علّقه على صدره رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، خلال احتفال أُقيم لهذه المناسبة قبل أيام.

إلى ذلك، التقى الرئيس عون، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري الدكتور ​نصري خوري​، وعرض معه لعمل الأمانة العامة لاسيما لجهة الإجراءات المعتمدة لتسهيل انسياب الإنتاج اللبناني عبر الحدود اللبنانية- السورية.