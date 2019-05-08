النشرة: أحد مناصري الأسير سلم نفسه الى مخابرات الجيش

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان أحد مناصري ​الشيخ أحمد الأسير​ وهو يدعى أنيس.ي.ج. سلم نفسه ل​مخابرات الجيش​ في منطقة تعمير ​عين الحلوة​ وهو ومتوار عن الانظار منذ ​معركة عبرا​.

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