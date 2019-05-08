الصمد: خطة مبرمجة تستهدف النواب وتمثيلهم للبنانيين

أكّد النائب ​جهاد الصمد​، في بيان، "أن هناك خطة مبرمجة تستهدف نواب ​لبنان​ وتمثيلهم للبنانيين، إما بمنطق النكاية السياسية، أو لإضعاف موقعهم ودورهم. ويبدو أن هذه الخطة تحظى برعاية رسمية، وأطلق صفارتها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، عندما ارتكب خطيئة سياسية برفضه استقبال نواب ​اللقاء التشاوري​"، معتبرًا أن "ما حصل مع الزميل ​أسامة سعد​، وما حصل مع الزميل ​الياس حنكش​، هو بمثابة إستقواء أمني على ممثلي الشعب، ويشكل خطرًا حقيقيًا على ​الحصانة النيابية​، واعتداء سافرًا ضد النواب، ولا يبدو أن الأمور ستتوقف هنا".

ودعا الصمد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى أن "يضرب يده على الطاولة، لوضع حد لهذا التطاول، قبل أن تنزلق الأمور إلى ما هو أخطر، فنتذكر القول المأثور "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".