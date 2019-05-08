50 قدرة فول لدعم الأسر الفقيرة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال المهندس محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اعتمد مبلغ 150 ألف جنيه لتنفيذ مشروع "قدرة الفول المدمس" خلال شهر رمضان الكريم، لصرف وجبات يوميا للأسر الأكثر احتياجا والأَوْلَى بالرعاية.

واكد محمد سيد أن المحافظة ستوفر 50 قدرة فول يومياً طوال الشهر الكريم للمواطنين في جميع أحياء مدينة المنيا، على أن يكون المشروع تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة المنيا ونادي الشباب.

وتابع المحافظ، خلال جولة تفقدية اعمال التجهيز الخاصة بالمشروع بنادي الشباب على كورنيش النيل، وستبدأ أعمال التوزيع السبت المُقبل بأحياء مدينة المنيا وعدد من القرى .

وكانت محافظة المنيا، استعدت لشهر رمضان الكريم من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها إقامة " الخيمة الرمضانية" بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ، والتي تتسع لحوالي 250 شخص يومياً، و 10 معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة لعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.