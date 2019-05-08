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"طالبان باكستان" يعلن مسئوليته عن انفجار لاهور

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قال متشددون في بيان إن فصيلا تابعا لحركة طالبان الباكستانية أعلن مسؤوليته عن انفجار أودى بحياة تسعة أشخاص على

الأقل في مدينة لاهور بشرق باكستان يوم الأربعاء. وقال عبد العزيز يوسف
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زاي المتحدث باسم جماعة حزب الأحرار المتشددة، وهي فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية، ”تم تنفيذ هذا الهجوم في وقت لم يكن فيه أي مدنيين قرب الشرطة.
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