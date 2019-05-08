رئيس وزراء باكستان يدين التفجير الانتحاري بمدينة "لاهور"

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة "لاهور" وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين . وأمر خان -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- السلطات بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين جراء هذا التفجير، كما طلب تقريرا مفصلا عن الحادث وملابساته من الجهات المعنية.

من جانبه، أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي أيضا هذا التفجير الذي استهدف فيما يبدو مجموعة من قوات الأمن التي كانت تقوم بحراسة مزار صوفي شهير

كان مئات الأشخاص يتواجدون داخل وخارج الضريح وقت وقوع الانفجار الذي لم تعلن أية جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

يذكر أن مدينة "لاهور" هي عاصمة إقليم "البنجاب" الذي شهد هجمات مماثلة في السنوات الأخيرة.

طلب تقريرا مفصلا عن الحادث وملابساته من الجهات المعنية.من جانبه، أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي أيضا هذا التفجير الذي استهدف فيما يبدو مجموعة من قوات الأمن التي كانت تقوم بحراسة مزار صوفي شهيريعرف باسم "داتا دربار"، وأعرب عن أسفه لفقدان هذه الأرواح الثمينة في الحادث، واصفا المتورطين فيه خلال شهر رمضان المبارك بـ"العناصر المضللة".كان مئات الأشخاص يتواجدون داخل وخارج الضريح وقت وقوع الانفجار الذي لم تعلن أية جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.يذكر أن مدينة "لاهور" هي عاصمة إقليم "البنجاب" الذي شهد هجمات مماثلة في السنوات الأخيرة.

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