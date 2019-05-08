كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: روسيا تعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن تراجع طهران عن الاتفاق كان بسبب ضغوط خارجية.

وقال "بيسكوف" للصحفيين: "نرى عواقب التحركات الأمريكية المتهورة تجاه إيران. بالطبع، سيواصل الدبلوماسيون الروس مناقشة هذا الموضوع مع شركائنا الأوروبيين من أجل العمل على الحفاظ على صلاحية هذا الاتفاق".

كما أكد "بيسكوف"، أنه من السابق لأوانه الحديث عن فرض عقوبات على طهران بعد تعليق بعض التزاماتها