كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: واثق بأن موسكو ستنفذ كل التزاماتها الخاصة باتفاق إيران النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن موسكو ستنفذ كل التزاماتها وفق اتفاق إيران النووي.

وقال ظريف في كلمة ألقاها أثناء فعاليات في السفارة الإيرانية لدى موسكو: "إننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا. لكن الوقت حان لأن ينفذ المجتمع الدولي التزاماته. واثق بأن تتصدر الحكومة الروسية في هذا المجال".

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وأبلغت السلطات الإيرانية في وقت سابق سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا في طهران بقرارها حول "وقف تنفيذ جزء من التزاماتها " في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي. كما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يمنح مهلة 60 يوما للدول الأوروبية لإجراء محادثات حول اتفاق إيران النووي.

وأعلنت الولايات المتحدة في الـ8 من مايو عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات المفروضة عليها بما فيها العقوبات تجاه الدول التي تتعاون مع طهران. وأعلنت واشنطن أنها تهدف إلى تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، داعية مشتريه للتخلي عن شراء النفط الإيراني.