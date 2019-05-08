كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلومبرج": إعادة الانتخابات وانخفاض الليرة .. المزيد من الأخبار السيئة للبنوك التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن قرار الحكومة التركية بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول أدى إلى انخفاض الليرة التركية لأدنى مستوى منذ شهور مما يسبب خسائر كبيرة للبنوك التركية.

وقالت بلومبرج: "علاوة على كومة هائلة من عمليات إعادة هيكلة الديون، يواجه المقرضون الآن خطر ارتفاع أسعار الفائدة وضعف مستويات رأس المال، كما أن انخفاض الليرة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الثلاثاء يجعل من الشركات أن تسدد قروضها بالعملات الأجنبية، وقد يعرقل الجهود الرامية إلى إخراج الاقتصاد من الركود، وهو أمر أساسي لهذه التسديدات".

وقال "أوميت اوزالي" أستاذ الاقتصاد بجامعة ازيجين في اسطنبول "تراجع الليرة يضيف الملح للجرح، الوضع "يخلق حلقة مفرغة في الاقتصاد".

ويواجه المقرضون ضغوطًا جديدة بعد أن أمرت السلطات التركية هذا الأسبوع بإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة التجارية اسطنبول، مما يزيد من خطر الاضطرابات السياسية المتزايدة.

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ويتم بالفعل تخفيض نسب رأس مال البنك بعد أن طلبت الشركات حوالي 28 مليار دولار من إعادة هيكلة الديون بعد انخفاض بنسبة 28 في المائة في الليرة مقابل الدولار في العام الماضي.

ودفعت الحكومة المقرضين المملوكين للدولة إلى تقديم المزيد من الائتمان قبل الانتخابات في نهاية مارس حيث تراجع أقرانهم التجاريين والدوليين.

وبلغت التزامات قطاع النقد الأجنبي في قطاع الشركات 315 مليار دولار في نهاية فبراير، ما يقرب من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أنه حتى عندما تم حسابها مقابل أصولها من العملات الأجنبية، فإن العجز يبلغ 197 مليار دولار.