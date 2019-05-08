كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتمسك بـ"نووي" إيران.. "يجب تنفيذه بالكامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الصين إلى فرنسا في التحذير من المساس أو الإخلال ببنود الاتفاق النووي مع إيران. وشددت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب تنفيذه بالكامل، معتبرة أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحفيين: "إن الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من مسؤولية كل الأطراف".

وأتت دعوة الصين إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى (الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران، بعد قرار طهران تعليق بعض التعهدات التي قطعتها في إطار هذا النص الموقع في 2015.

Advertisements

روحاني يهدد

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد في وقت سابق الأربعاء بأن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم على مستوى عال إذا لم توفر القوى العالمية الحماية للمصالح الإيرانية في مواجهة العقوبات الأميركية.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، أن إيران قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما تعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي حد من برنامجها النووي.

وبعد سنة على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على إيران، أمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوما" لكي "تجعل تعهداتها عملانية، خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف" تحت طائلة عدول إيران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، بحسب ما أوضح المجلس.