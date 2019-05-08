كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تعتزم محاكمة النواب الذين أيدوا الانقلاب الفاشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت المحكمة العليا في فنزويلا، بأنها ستحاكم سبعة نواب أيدوا الانقلاب الفاشل، الأسبوع الماضي، الذي نظمه زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وحسبما أورد موقع "ياهو"، قالت المحكمة، التي أعلنت الحكم، أمس الثلاثاء في بيان، إنها طلبت من النائب العام طارق وليام صاب، التعامل مع "التحقيق الجنائي" في نواب المعارضة بسبب "الخيانة العظمى" و "التآمر".

وبعد فترة وجيزة من الإعلان، جردت الجمعية التأسيسية - التي تعمل فعليًا بمثابة ختم مطاطي للنظام - النواب السبعة من حصانتهم البرلمانية.