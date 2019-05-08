باكستان تستدعي نائب المبعوث الهندي لديها

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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الدكتور محمد فيصل، بأن السلطات استدعت نائب المفوض السامي الهندي، غوراف أهلواليا اليوم الأربعاء.

واتهمت إسلام أباد، نيودلهي، بانتهاك وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، قائلة، إنه أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل، من بينهم طفلان.