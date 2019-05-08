كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 عناصر من الميليشيا باستهداف مدفعي للجيش الوطني وسط اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تحركًا قتالياً لميليشياً الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني أعطبت آلية (طقم عسكري) للميليشيا باستهدافه بقذيفة هاون قرب موقع الإريل بمديرية الزاهر. Advertisements وأسفر الاستهداف عن مصرع خمسة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، كانوا على متن الطقم.

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