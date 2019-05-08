كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية: التصويت على استفتاء إسطنبول آخر علامة على استبداد أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعى إلى تصوير نفسه كمدافع عن الديمقراطية، حتى في الوقت الذي حذر فيه النقاد من أن نقض الانتخابات البلدية في أكبر مدينة في البلاد يشير إلى انحدار متسارع نحو الاستبداد.

كانت أعلى سلطة انتخابية في تركيا أمرت الأثنين الماضي بتأجيل التصويت الذي جرى مارس الماضي الذي انتُخب فيه سياسي معارض بصفته عمدة إسطنبول، وهي العاصمة المترامية الأطراف على شواطئ البوسفور، والعاصمة التجارية للبلاد - ومدينة أردوغان منذ 65 عامًا، الذي بدأ صعوده السياسي هناك في التسعينيات.

وأثار قرار مجلس الانتخابات العليا - الذي أعقب تلميحات شديدة من قبل أردوغان بأن النتيجة السابقة يجب أن تقف - قلق المستثمرين، وأثار الليرة التركية وأثار انتقادات حادة من الزعماء الأوروبيين وبعض المشرعين الأمريكيين.

وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها أردوغان لتعزيز سلطاته حيث نفذ عمليات تطهير واسعة النطاق لجهاز الأمن والقضاء ووسائل الإعلام.

كما أن هناك عشرات الآلاف من المنشقين، سواء كانوا حقيقيين أو مشتبه بهم، وراء القضبان.