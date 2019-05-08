كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز: ترامب خسر مليار دولار قبل دخوله عالم السياسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خسر أكثر من مليار دولار في الثمانينيات والتسعينيات، قبل دخوله عالم السياسة.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي استند إلى نسخ من سجلات الضرائب الرسمية لترامب لدى دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب)، فإن أعماله كانت "في وضع أكثر قتامة مما كان معروفاً من قبل".

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وذكرت الصحيفة أن ترامب سجل خسائر بلغت 1.17 مليار دولار بين عامي 1985 و 1994 ، بما في ذلك أكثر من 250 مليون دولار في عام 1990 ومثله تقريباً في عام .1991 وكانت الخسائر مرتفعة لدرجة أنه لم يدفع ضرائب لمدة ثمانية من تلك السنوات العشر.

ونشر تقرير الصحيفة في الوقت الذي يحاول فيه مشرعون ديمقراطيون الحصول على إقرارات ترامب الضريبية من عام 2013 إلى 2018.