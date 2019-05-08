كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو جديد تقشعر له الأبدان لمأساة الطائرة المنكوبة بموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة تفاصيل جديدة لمأساة الطائرة الروسية المنكوبة، التي اشتعلت فيها النيران يوم الأحد، حيث عرضت فيديو جديد تقشعر له الأبدان لمساعد الطيار يصعد من قمرة القيادة التي غمرها الدخان فقط للتسلق حتى زلاقة الطوارئ، في محاولة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في الطائرة.

وكما رصدت صحيفة "ديلي ميل"، شوهد مساعد الطيار، ماكسيم كوزنتسوف، البالغ من العمر 36 عامًا، وهو يخرج من قمرة القيادة بمساعدة فريق الإنقاذ بعد لحظات من قيام الطائرة بهبوط اضطراري واشتعلت فيها النيران.

ثم هرع الرجل لزلاقة الطوارئ لكنه استمر في الهبوط حتى وصل في النهاية إلى الطائرة المحترقة بمساعدة عمال الإنقاذ.

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ويشير أحد التقارير، إلى أن "كوزنتسوف" حاول إنقاذ قائد الفريق دينيس إفدوكيموف، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات.

وصرح "إفدوكيموف"، نفسه، أن الطيار الثاني كان أول من غادر قمرة القيادة لكنه لم يوضح كيف غادر الطائرة.

وفقا لصحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس، أنقذ "كوزنتسوف"، أحد الركاب ووثائق الطيران الحيوية.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية، يوم الأحد، أن 41 شخصًا، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع على متن طائرة سوخوي سوبرجيت-100 التي تديرها شركة إيروفلوت بعد أن هبطت في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.