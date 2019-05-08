الريفي: الحديوي استفزتني.. وكان بامكاني الرد بشكل أعنف

عاد الفنان محمد الريفي، مؤخرا، ليعبر عن تضايقه من سخرية الفنانة ليلى الحديوي، منه في تصريح إعلامي، معتبرا أن وصفه لها ب”البومادا الصفراء” ما هو إلا رد بسيط منه، وكان بإمكانه إجابتها برد أعنف من ذلك.

وقال الريفي خلال استضافته ببرنامج” فاص آفاص “، على قناة شدى، إن تصريحات الحديوي اتجاه استفزته وأهانته، مبرزا أنه سيواجه كل من يحاول التقليل منه بجواب مماثل ، مضيفا:” معنديش مع البسالة”.

وقال الريفي في حديثه : “الرد لي رديت أنا كان رد بسيط جدا ومعمركم ما تطاولو عليا ومعمر شي فنان فالمغرب يجي يتطاول عليا لأني كنجبدكم غير بالخير “.

وكانت الحديوي قد استفزت الريفي بعبارة “منين جاه الزين” في تعليقها على تصريحه الذي قال فيه إنه لا يعرفها من تكون، وهو ما أشعل خلاف بينهما دفع الريفي إلى مهاجمتها بشدة في منشور على حسابه ب” أنستغرام”.