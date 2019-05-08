الطالبي: أحلنا 25 ملف افتحاص للجامعات الرياضية على المجلس الأعلى للحسابات

توعد رشيد الطالبي العلمي بتطبيق القانون على الجامعات الرياضية، التي ترفض الانخراط في مسلسل التأهيل، مؤكدا أن سنة 2019 ستكون لتطبيق القانون بعدما منحت مهلة سنة (2018) للجامعات قصد الالتزام بالمقتضيات القانونية.
وكشف الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، بعد أمس الثلاثاء، أن “مصالح الوزارة أحالت 25 ملفا، يتعلق بافتحاص 25 جامعة رياضية على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منها 17 ملفا تم فيه التحفظ، و8 ملفات تعرف مشاكل كبيرة”.
وشدد العلمي على أن استراتيجية الوزارة لتعزيز حكامة الجامعات الرياضية تتمثل في تطبيق القانون، بعدم تم إصدار جميع النصوص التطبيقية المرتبطة بقانون التربية البدنية.
ويرى المسؤول الحكومي أن “الرياضة مرفق عام، وخصها الدستور، والقانون وصنفاها في إطار المرفق العام، الذي يتم تفويضه بشروط إلى الجامعات الرياضية، التي كانت لا تحترم الشروط سابقا، والآن بدأت الوزارة تفحص 25 جامعة للوقوف على مكامن الضعف، والقوة”.
وتحدث الوزير عن اشتغال وزارته مع الجامعات، التي حصلت على التأهيل، بهدف “بناء الرياضة المغربية، واسترجاع الأمجاد، التي كانت سابقا”، بينما يتم إخضاع الجامعات، التي ترفض الدخول في هذا المسلسل للقانون، “أي لجنة مسيرة قبل العودة إلى النظام الانتخابي”، يؤكد المتحدث.
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