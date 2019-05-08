طقس الأربعاء.. جو حار نسبيا مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مع كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل والسهول الشمالية والوسطى. وسيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بسهول غرب الأطلس وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس وبالبوغاز والسواحل، وما بين 25 و30 درجة بالشمال الشرقي والريف والسايس واللوكوس والشاوية والغرب، وما بين 30 إلى 35 درجة بالشرق والسهول وسوس والجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة في باقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.