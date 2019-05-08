فرنسا تفكر في إعادة أبناء جهاديين آخرين من سوريا

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسي، فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال يتامى أبناء جهاديين فرنسيين من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وردا على سؤال لتلفزيون بي.إف.إم وإذاعة مونتي كارلو حول احتمال إعادة مزيد من الأطفال، بعد إعادة خمسة أطفال “يتامى أو مفصولين” عن أسرهم في مارس، قالت بارلي :”هذا مرجح جدا”.