وسط تزايد معاناة ساكنة العاصمة وجوارها بسبب ضعف خدمات النقل العمومي، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجموعة “ألزا سيتي بيس” ستشرع في تقديم خدماتها بجهة الرباط سلا القنيطرة، ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال “إحاطة”، أمس الثلاثاء، حول “إضراب مستخدمي حافلات النقل العمومي بجهة الرباط سلا القنيطرة” تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن شركة “ألزا سيتي بيس” قدمت مجموعة من الاقتراحات، للمستخدمين تتمثل على الخصوص في الرفع من تعويض المغادرة الطوعية إلى 2.5 عوض 1.5 شهرا في السنة الذي طبق على أعوان الوظيفة العمومية.
وأبرز أن مجموعة “ألزا سيتي بيس” نظمت يوما تواصليا مع المستخدمين بحضور رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة” ورؤساء جماعات الرباط وعين عتيق وتمارة، ورئيس مجلس الوصاية على شركة “ستاريو” في 4 أبريل الماضي قدمت فيه عرضا حول تدبير المرحلة المقبلة، خاصة بالنسبة للقباض الذين لم يستفيدوا بعد من عملية المغادرة الطوعية.
وأشار إلى أن الشركة عرضت عددا من المعايير للاستفادة من المنحة بالنسبة للمستخدمين الذين سيكلفون ببعض المهام، كما اقترحت على السائقين إخضاعهم لبرنامج تكوين تم رفضه من قبل الفئة المستهدفة.
وأضاف الوزير أن مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة” اقترحت، من جهتها، إدماج حوالي 1600 مستخدم الباقين دون القباض في الشركة الجديدة، غير أن الاقتراح قوبل بالرفض، حيث قرر المستخدمون خوض إضراب منذ 8 أبريل المنصرم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخلفي: الحافلات الجديدة ستدخل الرباط بداية يوليوز وعرضنا إدماج 160 مستخدم ورفضوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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