الخلفي: الحافلات الجديدة ستدخل الرباط بداية يوليوز وعرضنا إدماج 160 مستخدم ورفضوا

وسط تزايد معاناة ساكنة العاصمة وجوارها بسبب ضعف خدمات النقل العمومي، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجموعة “ألزا سيتي بيس” ستشرع في تقديم خدماتها بجهة الرباط سلا القنيطرة، ابتداء من شهر يوليوز المقبل.

وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال “إحاطة”، أمس الثلاثاء، حول “إضراب مستخدمي حافلات النقل العمومي بجهة الرباط سلا القنيطرة” تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن شركة “ألزا سيتي بيس” قدمت مجموعة من الاقتراحات، للمستخدمين تتمثل على الخصوص في الرفع من تعويض المغادرة الطوعية إلى 2.5 عوض 1.5 شهرا في السنة الذي طبق على أعوان الوظيفة العمومية.