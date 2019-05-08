نتنياهو يكرر: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، تصريحات أطلقت سابقا، مفادها أن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي.

وفي كلمته في الحفل المركزي لذكرى قتلى الحروب الإسرائيليين، اليوم في القدس، قال نتنياهو إن أحداث الأيام الأخيرة تؤكد "أن الذين يضمرون لنا السوء يريدون تدمير دولتنا واقتلاعنا من أرضنا"، على حد تعبيره.

وبحسبه فإن "أعداء إسرائيل حاولوا ذلك في المائة عام الأخيرة المرة تلو المرة، وفشلوا".

وتابع أنه سمع، في طريقه إلى الحفل، أن إيران تنوي المضي في برنامجها النووي. مضيفا "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي".

جاء ذلك تعقيبا على قرار إيران وقف بعض التزاماتها بالاتفاق النووي، وأبلغت سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

Advertisements

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه بعد مرور شهرين ستخفض إيران المزيد من التزاماتها في إطار الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

إلى ذلك، تطرق في كلمته إلى استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، زخاريا باومل، بمساعدة روسيا، والذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982.

كما تطرق إلى الجنود الذين يعتبرون مفقودين، وقال إن إسرائيل تعمل على إعادتهم واستعادة رفاتهم، في إشارة إلى رون أراد (المفقود منذ عام 1986) وهدار غولدين وأوورن شاؤول (المفقودان منذ عام 2014 خلال الحرب على قطاع غزة) ويهودا كاتس وتسفي فيلدمان (من معركة السلطان يعقوب عام 1982)، إضافة إلى أفرهام منغيستو وهشام السيد اللذين دخلا قطاع غزة واحتجزا هناك.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فقد انضاف 56 قتيلا إلى عدد قتلى "حروب إسرائيل" منذ يوم ذكرى القتلى العام الماضي، بينهم 40 قتيلا من معاقي الجيش الذين توفوا بسبب إعاقتهم، واعتبروا ضمن قتلى الجيش الإسرائيلي الذين بلغ مجمل عددهم 23,741 قتيلا منذ عام 1860 حتى اليوم، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية.