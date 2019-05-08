اليابان: مركبة تصدم 13 طفلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صدمت مركبة 13 طفلا يرافقهم بالغون غربي اليابان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى مصرع طفلين ووقوع إصابات وصفت بعضها بأنها حرجة.

وقع الحادث صباح اليوم في مدينة أوتسو في منطقة شيغا غير البعيدة عن أوساكا. وقالت الشرطة إن "الآلية صدمت رتلا يضم 13 طفلا من دار للحضانة، يرافقهم ثلاثة مربين كانوا يسيرون على رصيف".

وأضافت أن صبيا صغيرا وفتاة قتلا.

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وتظهر لقطات بثها التلفزيون مجموعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام بالقرب من ممر للمشاة قبل أن تخرج سيارة عن الطريق وتصدمهم بعد اصطدامها بآلية أخرى عند تقاطع طرق.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن "بين الجرحى أطفال في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن امرأة في الثانية والستين كانت تقود السيارة التي صدمت الأطفال بينما امرأة في الثانية والخمسين كانت في السيارة التي تورطت في الحادث الآخر.

وتم توقيف السيدتين بسبب شبهات في "استهتارهما خلال القيادة".