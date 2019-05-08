الطاقة الذرية الايرانية تعلن بدء التخصيب بنسبة 20% خلال اربعة أيام

وقال صالحي في تصريح له على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت بفطنة كشف السلوك الامريكي المنافق للرأي العام العالمي.

ونوه صالحي الى ان تصريحات روحاني اليوم هي على اساس البند 26 من الاتفاق النووي، قائلاً، عندما تحدد ايران ان الطرف الاخر لم يعمل بتعهداته بشكل جيد يمكنها تعليق جانب من الاتفاق النووي حتى يتم تقييم سلوك الطرف الاخر.



وأوضح صالحي ان الرئيس روحاني اعلن عدم بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل نظراً لعدم تعويض باقي اعضاء الاتفاق النووي لاسيما اوروبا انسحاب امريكا من هذا الاتفاق، قائلاً، نحن لسنا ملتزمين بمراعاة سقف 300 كلغ لتخصيب اليورانيوم وسقف 130 طن للماء الثقيل، وكانت رسالة السيد روحاني أننا لن نلتزم بمراعاة هذه السقوف.

وحول مهلة 60 يوماً لمجموعة 4+1، قال، اذا تمكن الجانب الاخر من تأمين مطالب ايران في غضون 60 يوماً نحنا تركنا المجال مفتوحا لنعمل وفق الاتفاق النووي ولكن اذا ارادوا عدم الوفاء كما السابق فإن ايران ستخطو خطواتها التالية.