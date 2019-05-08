الطاقة الذرية الايرانية تعلن بدء التخصيب بنسبة 20% خلال اربعة أيام

ونوه صالحي الى ان تصريحات روحاني اليوم هي على اساس البند 26 من الاتفاق النووي، قائلاً، عندما تحدد ايران ان الطرف الاخر لم يعمل بتعهداته بشكل جيد يمكنها تعليق جانب من الاتفاق النووي حتى يتم تقييم سلوك الطرف الاخر.
وحول مهلة 60 يوماً لمجموعة 4+1، قال، اذا تمكن الجانب الاخر من تأمين مطالب ايران في غضون 60 يوماً نحنا تركنا المجال مفتوحا لنعمل وفق الاتفاق النووي ولكن اذا ارادوا عدم الوفاء كما السابق فإن ايران ستخطو خطواتها التالية.
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