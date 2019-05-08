ظريف يدعو دول العالم للعمل بتعهداتها تجاه ايران

واضاف، "اثبتنا اننا بلد تاريخي بصبر كبير لكننا مستعدون للمقاومة من اجل تحقيق حقوقنا واليوم دور العالم ليعمل بتعهداته تجاه ايران".
ونوه ظريف الى ان "انسحاب امريكا من الاتفاق النووي جعل في الحقيقة تنفيذ الاتفاق النووي امراً مستحيلاً حيث حاولت عبر الضغوط والتهديد منع الانشطة النووية التي كانت تتم في اطار الاتفاق النووي".
واعلنت ايران، في وقت سابق اليوم الثلاثاء،، تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مبينة انها ستقوم بـ "خطوة ثانية" في حال عدم اتخاذ الدول الخمس أي إجراءات.
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