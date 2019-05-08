- 1/3
- 2/3
- 3/3
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قمع نظام أردوغان للمعارضين عرض مستمر
أمرت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، الثلاثاء، بالإفراج عن رجل أعمال تركي مقيم في البرازيل اعتقل على خلفية ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية المزعومة التي وقعت في 2016.
وتتهم السلطات التركية علي سيباهي (31 عاما) الذي يملك مطعما في ساو باولو والمقيم في البرازيل منذ 12 عاما بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" ضالعة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016، حسبما أعلنت المحكمة العليا في البرازيل المكلفة بملفات الاسترداد.
ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية، وكان قد وضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع أبريل/نيسان الماضي بانتظار جلسة محاكمة في 3 مايو/أيار.
وقال ثيو دياس محامي سيباهي لوكالة فرانس برس إن "قرار إبطال سجن مواطن بريء خطوة مهمة وسوف نقوم بدراسة الخطوات التالية في الأيام المقبلة".
ولم ترد البرازيل بعد على طلب تركيا تسليمها رجل الأعمال وليس هناك مهلة نهائية لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وكان سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، يمارس نشاطات في المركز الثقافي البرازيلي التركي وفي غرفة التجارة البرازيلية التركية وهما مؤسستان مرتبطتان بحركة "خدمة" التي تتبع غولن.
وقال دياس إن موكله استُهدف بسبب إيداعه مبالغ من المال في مصرف "آسيا بنك" المرتبط بشبكة رجل الدين فتح الله غولن.
وأثارت قضيته "تخوفا كبيرا" في أوساط الأتراك المقيمين بالبرازيل وسط مخاوف من ملاحقة أردوغان لهم.
وقال دياس إن طلب التسليم "جزء من حملة دولية أطلقها الرئيس أردوغان ضد المتعاطفين مع حركة (خدمة) ومؤسسها غولن".
ويتهم غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل ضد أردوغان لكنه ينفي بشدة تلك التهم.
وتقول أنقرة إن حركة "خدمة" منظمة إرهابية لكن أنصارها يقولون إنها سلمية تقوم بنشر الإسلام المعتدل والتعليم.
واعتقلت تركيا عشرات آلاف الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب، كما أعادت السلطات التركية عددا من المشتبه بهم من دول أخرى بينها أوكرانيا وكوسوفو، في عمليات سرية.
كانت هذه تفاصيل خبر صفعة جديدة لأردوغان.. البرازيل تفرج عن رجل أعمال تركي اعتقل بتهمة "غولن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.