انتخابات إسطنبول.. أردوغان ينصبها ديكتاتورية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أردوغان يقبل بالديموقراطية فقط إن كانت على هواه، وهذا ما حدث في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، بعد ما انقلب على نتائج الانتخابات لتزييف إرداة الشعب التركي.

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