125 قطريا يحتمون بالحرمين من “الحمدين”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

اتخذ 125 قطرياً قرارهم بالبقاء داخل السعودية، وعدم العودة إلى بلادهم خوفاً من بطش نظام آل الحمدين، وأوردت وسائل إعلام، اليوم، أنه حتى شهر شعبان الماضي، بقي 125 مواطناً قطرياً في المملكة.

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وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت ترحيب المملكة بقدوم المواطنين القطريين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم في الرابط الإلكتروني المخصص لهم.

ولبى آنذاك 597 مواطناً قطرياً لأداء العمرة العام الماضي من لم يغادروا المملكة، وكذلك الحال مع الحجاج.

وأكدت مصادر أن كثيراً من المعتمرين القطريين يخشون من انتقام سلطات تنظيم الحمدين بعد عودتهم، في ظل استعار الحملة التحريضية على قاصدي الحرمين الشريفين من القطريين. وخصصت المملكة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة لاستقبال المعتمرين القطريين.