شكرا لقرائتكم قرقاش: حديث عائض القرني عزز ما نعرفه عن قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، أهمية الاعتذار الذي تقدم به الشيخ السعودي عائض القرني، واصفاً إياه بالجريء.

وأضاف أن ما كشفه الشيخ السعودي عزز ما لدى الإمارات من معلومات عن قطر وسياسات الشيخ حمد بن خليفة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها.

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وتابع: "حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره".

وكان القرني اعتذر في مقابلة تلفزيونية قبل يومين قائلاً: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين".

كما أكد أن علاقته مع قطر كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، وتوقف عن استكمال العلاقة بعد كشف التآمر، وعلى الفور ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره.

وأشار إلى أنه قابل أمير دولة قطر بدعوة منه، حينما كان موقوفاً قبل 20 عاماً، مشيراً إلى أن "هذه المؤامرة المستمرة إلى يومنا هذا (..) على المملكة في قطر".