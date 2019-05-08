الصين تدعو إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي المبرم مع إيران 

اسماء السيد - بكين: دعت الصين الأربعاء الى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وايران بعد قرار طهران تعليق بعض التعهدات التي قطعتها في اطار هذا النص الموقع في 2015.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين "ان الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من مسؤولية كل الاطراف". يذكر أن الصين موقعة على الاتفاق الى جانب المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، فيما انسحبت منه الولايات المتحدة في السنة الماضية.

أضاف غينغ "ندعو كل الأطراف الى ابداء ضبط نفس وتعزيز الحوار وتجنب تصعيد التوتر" مذكرا بان الصين تعارض عقوبات احادية الجانب من قبل الولايات المتحدة على ايران.

وأعلن مجلس الامن القومي الايراني الاربعاء ان البلاد ستوقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لتعود بذلك عن تعهد قطعته في اطار الاتفاق الذي ابرم في فيينا عام 2015. هذا الاتفاق اتاح لطهران الحصول على رفع قسم من العقوبات الدولية التي تستهدف البلاد.

لكن الولايات المتحدة التي انسحبت من النص قبل سنة، اعادت فرض عقوبات على طهران ما أضر بشدة باقتصاد البلاد والعلاقات التجارية بين ايران والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق.

