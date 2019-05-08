انفجار قوي يهز وسط كابول

اسماء السيد - كابول: هز انفجار قوي وسط كابول الاربعاء ما أدى الى ارتفاع سحب الدخان الاسود فوق العاصمة الافغانية كما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة المدينة فردوس فرامورز لوكالة فرانس برس "يمكنني تأكيد وقوع انفجار في منطقة شار-اي-ناو في كابول. ونحن نتحقق من التفاصيل".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن انفجارًا وقع قرب مكاتب منظمة "كير انترناشونال" غير الحكومية العاملة في أفغانستان. أضاف "لا نعرف طبيعة الانفجار بعد، لكن سُمع أيضا إطلاق نار من أسلحة صغيرة في المنطقة".

يأتي الانفجار فيما يواصل ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان محادثات في قطر بهدف انهاء نزاع مستمر منذ نحو 18 عاما.

Advertisements

تأتي المحادثات بعد قمة في كابول في الأسبوع الماضي عرض فيها الرئيس أشرف غني على طالبان وقفا لإطلاق النار في أول أيام شهر رمضان، رفضه المتمردون.

رفضت طالبان دعوات متكررة الى وقف القتال في السنة الماضية في محاولة من الحركة لتعزيز موقفها على طاولة المفاوضات بتكثيف العمليات القتالية.

وفي العام الماضي أعلنت حركة طالبان هدنة لثلاثة أيام في نهاية شهر رمضان بعد إعلان الرئيس غني وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لثلاثة أيام في وقت سابق من ذلك الشهر. وكان ذلك أول وقف رسمي لإطلاق نار منذ التدخل الاميركي في البلاد عام 2001.

