شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": نسبة 4% المفروضة على تذاكر السكة الحديد هدفها تطوير القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستتناقش فى اجتماعاتها بشأن نسبة الـ 4% التى أعلنت وزارة النقل زيادتها عند الحجز الالكترونى لتذاكر السكة الحديد، مؤكداً أن اللجنة ستبحث تداعياتها.

وأضاف "زين" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة تؤيد ميكنة المنظومة، لافتاً إلى أن الحجز الالكترونى فى الأساس يقضى على التسرب والازدحام، فضلاً عن كونها غير مؤثرة على المواطن، فى مقابل تمويل المنظومة ونجاحها بالشكل الذى يضمن عدم تعطل حركة المواطن بأى شكل.

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وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ستبحث ما إذا كان يمكن تدعيم ذلك القرار وتعظيم إيجابياته، ومناقشة تقديم اقتراحات أخرى فى ذلك الإطار.