"السكة الحديد": تجهيز 15 قطارا إضافيا للعمل وقت الأزمات خلال رمضان

كتب: توفيق شعبان
أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الانتهاء من تجهيز وصيانة نحو 15 قطارًا إضافيًا، للعمل بجميع خطوط السكة الحديد، على الوجهين القبلي والبحري، حال حدوث أي أزمات خلال رحلات شهر رمضان المبارك.
وقال لـ"الوطن"، إن جميع قطارات السكة الحديد، تسير بصورة منتظمة، والرحلات تعمل بشكل منضبط، مشددًا على إعطاء تعليمات هامة لجميع العاملين بورش الصيانة التابعة للسكة الحديد، بضرورة عدم خروج أي جرار أو عربة قطار من ورش الصيانة، إلا بعد إجراء الكشف الدوري وعمل الصيانات اللازمة لها، والتأكد من...
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